Стало известно о том, что Турция может сократить закупки F-16 у США

Турция может сократить закупки американских истребителей F-16 у Вашингтона на фоне развития производства боевых самолетов KAAN, которые могут быть включены в состав военно-воздушных сил страны в 2028 году. Об том сообщает турецкая газета Milliyet.

«Важные шаги, предпринятые Турцией в области оборонной промышленности, и план включения KAAN в состав ВВС в 2028 году также повлияли на закупки, которые будут осуществляться в США в рамках пакета F-16», — говорится в сообщении издания.

В феврале конгресс Соединенных Штатов объявил о решении одобрить поставки в Турцию 40 новых истребителей F-16 для обеспечения «оперативной совместимости» в вооружении союзников НАТО.

При этом Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 после того, как Анкара заключила контракт с Россией на покупку комплекта С-400. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла.

Ранее посол США назвал С-400 проблемой в отношениях Анкары и Вашингтона.