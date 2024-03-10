Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол США назвал С-400 проблемой в отношениях Анкары и Вашингтона

Посол США: С-400 являются проблемой в контексте участия Турции в проекте F-35

close
100%
Alberto Pezzali/AP

Приобретенные Турцией российские зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400 по-прежнему являются проблемным вопросом в отношениях Анкары и Вашингтона в контексте реализации проекта истребителей F-35. Об этом посол США в Турции Джефф Флейк заявил в эфире телеканала NTV.

По его словам, вопрос об этих самолетах поднимался в ходе мартовского визита главы турецкого МИДа Хакана Фидана в Соединенные Штаты.

«Как говорилось и ранее, С-400 остаются проблемой. Мы хотим найти решение. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд ранее выдвигала свои предложения на этот счет. Мы хотим решить эту проблему, но пока не добились успеха», — сказал американский дипломат.

Также он заявил о наличии разногласий между двумя странами по сирийским темам. Он отметил, что «Турция является важным союзником в войне против «Исламского государства» (организация запрещена в России).

«Турция и Америка не всегда имеют единые позиции по вопросам в Северной Сирии, но наши страны ищут варианты сотрудничества по другим темам, чтобы обеспечить мир в регионе и положить конец ИГ», — продолжил Флейк.

Он также заявил, что в последние месяцы отношения между США и Турцией улучшились. Вместе с тем посол сказал, что у двух стран появились новые общие темы для диалога.

В феврале конгресс Соединенных Штатов объявил о решении одобрить поставки в Турцию 40 новых истребителей F-16 для обеспечения «оперативной совместимости» в вооружении союзников НАТО.

Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 после того, как Анкара заключила контракт с Россией на покупку комплекта С-400. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не получила от США ни истребители, ни деньги, которые были выплачены за них.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами