Премьер Эстонии встревожилась из-за проблем Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встревожена недостатком снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова главы эстонского кабмина приводит телеканал ERR.

«Я немного встревожена. Из Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят», — сказала Каллас.

Она добавила, что изучает данные о том, что на фоне проблем на фронте военнослужащие ВСУ не имеют возможности вывозить раненых в тыл.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в беседе с немецкой медиагруппой RND заявлял, что власти Эстонии не планируют отправлять свои вооруженные силы на Украину.

Кроме того, министр также отметил, что украинская сторона не обращалась к Эстонии по вопросу отправки вооруженных сил на Украину.

Ранее премьер Эстонии описала свои действия как политический суицид.