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Премьер Эстонии описала свои действия как политический суицид

Премьер Эстонии Каллас сравнила меры по обороне страны с политическим суицидом

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Raul Mee/AP

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что совершает политический суицид, принимая последние непопулярные среди граждан меры по повышению обороноспособности страны. О такой точке зрения на необходимость инвестиций в оборонную промышленность она рассказала в интервью изданию EUobserver.

«Таким образом я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора», — отметила она, комментируя решение об увеличении налогов для жителей Эстонии с целью покрытия возросших трат на нужды обороны.

При этом глава кабмина страны уверена, что Эстония одновременно должна продолжать помогать Украине. По ее словам, страна совместно с другими входящими в Евросоюз государствами продолжит инвестировать в общую оборонную промышленность.

В середине марта Каллас дала интервью американскому каналу Fox News. В общении с журналистами она выразила уверенность, что конгресс США тоже должен выделить Киеву финансирование.

Эстонский премьер выразила опасение, что иначе при победе Москвы над Киевом Россия, Китай, Иран и КНДР станут «фактически мировыми лидерами».

Ранее Каллас объяснила слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.

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