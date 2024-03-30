Зеленский усмехнулся в интервью, отвечая на вопрос о теракте в «Крокусе»

Украинский лидер Владимир Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала CBS об Украине и теракте в «Крокус Сити Холле». Интервью украинского президента размещено на You Tube-канале CBS.

«Ну что, давайте об этом поговорим, разберемся», — сказал Зеленский и усмехнулся в ответ на соответствующий вопрос.

До этого депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что за 10 дней до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях угрозы в адрес России.

По словам Шеремета, высказывание Зеленского о том, что Украина нанесет российскому государству «ответные потери», которые россияне «почувствуют», он лично расценивает как угрозу или анонс предстоящего террористического акта.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее в Госдуме заявили, что кураторы теракта в «Крокусе» могут находиться в США.