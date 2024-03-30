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В Госдуме заявили, что кураторы теракта в «Крокусе» могут находиться в США

Депутат Ивлев: кураторы теракта в «Крокусе» могут оказаться в Вашингтоне

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Кураторы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» могут находиться в Вашингтоне. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, сообщает РИА Новости.

По словам Ивлева, хотя всему миру навязывается версия о причастности к теракту «Исламского государства» (организация запрещена в России), реальные кураторы нападения «могут оказаться в Вашингтоне, несмотря на их лицемерные соболезнования».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

29 марта в Следственном комитете России рассказали, кто координировал действия обвиняемых в теракте в «Крокусе».

В тот же день стало известно, что после атаки на «Крокус» террористы ехали в Киев за деньгами.

Ранее ветеран спецслужб России заявил, что в теракте в «Крокусе» замешаны британцы.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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