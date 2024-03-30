В Совфеде назвали Туска примером деградации политических элит ЕС

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что премьер Польши Дональд Туск является одним из наиболее ярких примеров деградации политических элит ЕС, поскольку глава польского кабмина заявляет о предвоенной эпохе в Европе, но не стремится ее предотвратить. Свое мнение сенатор высказал в своем Telegram-канале.

«Премьер Польши Дональд Туск — один из ярких примеров деградации политического лидерства в Европе», — подчеркнул он.

По словам сенатора, рассуждает о возможном возникновении «любых сценариев» в рамках «предвоенной эпохи» в Европе, но при этом не понимает, что предвоенные эпохи «ничего хорошего не предвещают именно «пограничным» странам, находящимся на стыке противоборствующих сторон».

Пушков отметил, что Туску не хватает «ума, национального чувства и фантазии», чтобы попытаться предотвратить опасность «предвоенной эпохи» для Польши.

До этого Туск заявлял, что Европа находится в «предвоенной» эпохе, Европу беспокоит возможность развития «любых сценариев» на фоне ухудшения в сфере безопасности.

Ранее Туск не исключил затягивания украинского конфликта.