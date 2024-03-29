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Туск не исключил затягивания украинского конфликта

Премьер Польши Туск: конфликт на Украине может затянуться надолго

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что конфликт на Украине может затянуться на долгое время. Свое мнение политик выразил в интервью газете El Pais.

«О войне на Украине, возможно, придется думать в долгосрочной перспективе», - подчеркнул он.

До этого Туск признался, что его печалит необходимость быть «жестким с украинскими друзьями». Он признался, что вынужден проявлять свою жесткую политическую волю в ситуации с протестами фермеров и дальнобойщиков.

Также он подчеркивал, что Европа находится в «предвоенной» эпохе, регион беспокоит возможность развития «любых сценариев» на фоне ухудшения в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что Польша и Украина планируют подписать соглашение по безопасности.

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