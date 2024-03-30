Западные страны испытывали на территории Украины препарат, который может вызывать рак, эти испытания проводились в основном на пациентах психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующие документы были найдены при восстановлении больничного комплекса в Мариуполе.

Согласно их данным, такие западные фармакологические компании, как Biogen Idec Denmark manufacturing ApS (Дания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания) проводили испытания препарата SB4. Он использовался для лечения ревматоидного артрита. Денежные средства на проведение исследований, говорится в источниках, предоставляла южнокорейская компания Samsung Bioepis.

В документах говорится, что упомянутый SB4 имеет свойство подавлять особые молекулы в организме человека, которые играют важную роль в функционировании иммунитета пациентов. Отмечается, что в этой связи применение такого рода препарата создавало предпосылки для появления у них рака.

Как сообщает РИА Новости, в больнице также была найдена заявка от компании «Квинтайлс Украина» на одобрение соответствующих испытаний и исследований на государственном уровне. Документ был подписан в 2013 году. Препарат SB4 планировали испытывать на 152 пациентах, позднее их количество возросло до 180 человек.

Сообщается, что найденная документация составлена в период с 2008 по 2016 годы.

В октябре 2023 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что министерство обороны России дополнило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые принимают участие в военно-биологической деятельности США и Украины.

Ранее в Госдуме обвинили США в создании опасного военного биопроекта.