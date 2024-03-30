Главная проблема Украины состоит не в нехватке оружия и боеприпасов, а в членах республиканской партии в палате представителей США, которые настроены «дружественно» по отношению к России, блокируя предоставление помощи Киеву от Вашингтона. Об этом пишет Forbes.

«Самая большая проблема – это дружественные России республиканцы в палате представителей США, которые начали блокировать дальнейшую помощь США Украине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что без западной помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среднем снизили количество запускаемых артиллерийских снарядов в пять раз.

По оценке газеты, республиканцы, «возможно, наконец-то поддаются сильному давлению, чтобы встать на сторону демократической Украины», поскольку спикер палаты представителей Майк Джонсон «пообещал запланировать голосование по новой помощи Украине на апрель».

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку западного оружия. По его словам, Украина благодарна партнерам за каждый снаряд и тонну горючего, но для эффективного планирования военных операций требуется предсказуемость таких поставок.

Ранее в Эстонии призвали обострить украинский конфликт.