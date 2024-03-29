В Эстонии призвали обострить украинский конфликт

Постпред Эстонии в Североатлантическом альянсе Юри Луйк призвал Запад к пойти на эскалацию конфликта на Украине. Его слова приводит эстонский телеканал ERR.

«Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг (эскалацию конфликта. – прим. ред.), однако так, чтобы это было уместно, конечно», — отметил он, подчеркнув, что западным странам не нужно постоянно напоминать России об отсутствии желания обострения конфликта.

При этом он не уточнил, какими средствами Запад может осуществить эскалацию вооруженного конфликта, однако отметил, что Киеву необходимо предоставить все оружие, которое обещали союзники Украины.

До этого заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что украинцы движутся к поражению. В этом, по его мнению, виноват президент Украины Владимир Зеленский, при этом он продолжает требовать помощи от своих союзников.

По словам Скшипчака, разворовывание выделяемых Киеву средств привело украинскую армию к глубокому кризису, из-за чего солдатам не хватает не только вооружений, но и нормальной пищи.

Ранее Зеленский признал, что Украина проиграет без помощи США.