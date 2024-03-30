Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Польша может не пустить Украину в ЕС

FP: Польша может заблокировать путь Украины в ЕС

close
100%
Shutterstock

Беспошлинный доступ Украины к европейскому рынку, в частности украинских сельскохозяйственных товаров, вызывает недовольство многих европейских стран, такая ситуация может привести к блокировке вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает Foreign Policy.

«Это наиболее очевидно проявляется у соседней с Украиной Польши, которая сначала всячески поддерживала ее, однако в последнее время проявляет гораздо большую сдержанность в отношении Киева, и, главным образом, в отношении его членства в Евросоюзе», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает читателям, что польские фермеры в рамках своих протестов являются носителями антиукраинских настроений в связи с украинскими сельхозтоварами на рынке.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам польско-украинских межправительственных консультаций заявил, что Варшава и Киев возьмут на вооружение меры, предпринятые ранее властями Болгарии и Румынии в отношении импорта украинских продуктов, чтобы урегулировать проблемы в торговле агропродукцией.

По словам Туска, в ходе переговоров стороны продвинулись в вопросе определения квот на ввоз сельхозпродукции из Украины, а также по вопросу транзита украинских продуктов через польскую территорию.

В свою очередь польские фермеры на фоне протестов против агропродукции со стороны Украины намерены добиваться отставки правительства.

Ранее в Киеве ответили Евросоюзу на намерение ограничить импорт зерна с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами