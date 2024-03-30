Стало известно, что Польша может не пустить Украину в ЕС

Беспошлинный доступ Украины к европейскому рынку, в частности украинских сельскохозяйственных товаров, вызывает недовольство многих европейских стран, такая ситуация может привести к блокировке вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает Foreign Policy.

«Это наиболее очевидно проявляется у соседней с Украиной Польши, которая сначала всячески поддерживала ее, однако в последнее время проявляет гораздо большую сдержанность в отношении Киева, и, главным образом, в отношении его членства в Евросоюзе», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает читателям, что польские фермеры в рамках своих протестов являются носителями антиукраинских настроений в связи с украинскими сельхозтоварами на рынке.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам польско-украинских межправительственных консультаций заявил, что Варшава и Киев возьмут на вооружение меры, предпринятые ранее властями Болгарии и Румынии в отношении импорта украинских продуктов, чтобы урегулировать проблемы в торговле агропродукцией.

По словам Туска, в ходе переговоров стороны продвинулись в вопросе определения квот на ввоз сельхозпродукции из Украины, а также по вопросу транзита украинских продуктов через польскую территорию.

В свою очередь польские фермеры на фоне протестов против агропродукции со стороны Украины намерены добиваться отставки правительства.

Ранее в Киеве ответили Евросоюзу на намерение ограничить импорт зерна с Украины.