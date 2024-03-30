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В Совфеде рассказали, как поражение Украины спасет Европу

Сенатор Пушков: поражение Украины может спасти всю Европу

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Владимир Трефилов/Reuters

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что поражение Украины может оказаться спасительным для всей Европы, поскольку тогда у ЕС будет шанс восстановить экономическое, социальное и политическое развитие стран блока. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Вопреки тому, что заявляют западные политики и СМИ, поражение Украины может стать спасительным для Европы», — подчеркнул Пушков.

По его словам, на данный момент Европа «стремительно деградирует» экономически, социально и политически. К примеру, наблюдается падение уровня жизни и рост социального недовольства. Такое развитие событий, считает сенатор, связано с разрывом отношений с Россией.

Кроме того, Европа «теряет свою идентичность», сталкиваясь с массовой миграцией в регион. Все это происходит на фоне общего падения уровня политического лидерства в ЕС.

«Нынешнее поколение руководителей плохо образованно, некомпетентно, тщеславно и одержимо собой, мыслит примитивными идеологическими формулами и лишено собственного лица, поскольку полностью зависит от Америки», — констатирует Пушков.

При этом украинская авантюра стала логичным следствием падения уровня лидерства в ЕС, подчеркнул сенатор.

В этой связи «Европе пора переосмыслить себя», считает политик. Это возможно только в случае поражения Украины, заявил он.

До этого Пушков заявил, что Германия «отмежевывается» от воинственной позиции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину.

Ранее в Совфеде оценили позицию Турции по причастным к теракту в «Крокусе».

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