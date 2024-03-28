В Совфеде оценили позицию Турции по причастным к теракту в «Крокусе»

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал обратить внимание на позицию Турции, которая отвергла версию о непричастности каких-либо иностранных разведок к теракту в «Крокус Сити Холле». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Мнение Турции имеет значение. Анкара отвергает западную версию о непричастности каких-либо зарубежных разведок к теракту в Подмосковье», — написал Пушков.

Парламентарий подчеркнул, что это «важное заявление», входящее в диссонанс с позициями стран Запада.

До этого официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» не мог быть совершен без поддержки иностранной разведки.

«Очевидно, что совершить такую профессиональную акцию без поддержки разведки какого-либо государства невозможно. У подобных акций всегда есть спонсоры», — заявил Челик.

Ранее стало известно об опасениях США при передаче данных РФ об угрозе теракта.