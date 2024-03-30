В офисе Зеленского недовольны ходом боевых действий

Российские Вооруженные силы имеют успех в продвижении по территории Украины, нанося удары украинской армии и не давая возможности обороняться. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете Bild, передает РИА Новости.

«Мы находимся в обороне, а они оказывают на нас давление <...> Они продвигаются все дальше и дальше. Кроме того, мы наблюдаем, как они продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы. Мы не можем решить проблему с текущей нехваткой оружия», — заявил Подоляк.

Советник главы ОП Украины считает, что Россия может отказаться пойти в крупномасштабное наступление, но все равно будет продвигаться по украинской территории дальше.

До этого эксперт Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что после победы России в спецоперации украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским «перебросят на Запад»

Ранее стало известно о растрате пакета финансовой помощи Украине на $300 млн, одобренного конгрессом США в марте.