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Турецкой авиакомпании закрыли доступ в европейское небо

Southwind Airlines запретили летать через Европу из-за якобы связей с РФ

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Toby Melville/Reuters

Турецкой авиакомпании Southwind Airlines летать через Европу из-за якобы связей с Россией. Об этом сообщает издание Turizm Guncel со ссылкой на решение ЕС.

»Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade), запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом», — сообщает издание.

В данный момент из-за этого запрета задерживается рейс под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха, который фактически исполняет авиакомпания Southwind Airlines. Также воздушные гавани Цюриха, Берлина, Дюссельдорфа, Франкфурта, Гамбурга, Мюнхена и Штутгарта объявили о запрете прилетов рейсов этой авиакомпании.

В ЕС Southwind Airlines обвиняют в том, что фактически она управляется российскими подсанкционными структурами. Компания была создана в апреле 2022 года.

До этого рейс из Турции в Англию отменили из-за того, что пассажиры почуяли запах гари в самолете.

Ранее бортпроводница рассказала, почему не стоит пить на борту самолета.

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