Вучич заявил о колоссальном давлении на Сербию со стороны Запада

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия и ее народ находятся под колоссальным давлением со стороны Запада из-за независимой политики, подразумевающей военный нейтралитет и отказ от антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, передает ТАСС.

По его словам, речь идет об «общем давлении» на республику. Он объяснил такое развитие событий отказом Белграда от присоединения к санкциям против России, а также тем, что Запад «испытывает колоссальное давление из-за успехов российских вооруженных сил и неуверенности в итогах конфликта на Украине».

В начале марта Вучич заявил, что Запад не заинтересован в независимой и самостоятельной Сербии и продолжит давить на нее с тем, чтобы она ввела санкции в отношении России.

Он также заверил, что страна продолжит проводить самостоятельную политику и не намерена следовать указаниям извне, в том числе по вопросу присоединения к санкционной политике против России.

До этого президент Сербии объяснил нежелание Белграда вводить санкции.

Ранее Вучич рассказал о безумии, связанном с милитаризацией Запада.