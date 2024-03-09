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Вучич рассказал о безумии, связанном с милитаризацией Запада

Вучич: Запад проводит тотальную милитаризацию в попытках победить Путина

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич во время посещения белградского Военно-технического института и осмотра вооружений заявил, что страны Запада наращивают свой военный потенциал в стремлении победить президента России Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас происходит безумие, так как все они думали, что Путин будет легко побежден, а теперь они видят, что его нелегко победить», — заявил Вучич.

По его словам, в настоящее время все движется к тотальной милитаризации и пятикратному наращиванию мощностей.

До этого Вучич заявил, что в нынешних условиях не стоит исключать отправку странами Запада своих военных на Украину.

«Некоторые говорят, что этого не случится, но это произойдет», — пояснил президент Сербии.

В начале марта Вучич заявил, что Запад не заинтересован в независимой и самостоятельной Сербии и продолжит давить на нее с тем, чтобы она ввела санкции в отношении России.

Ранее Вучич признался, что не понимает негативного отношения сербов к Украине.

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