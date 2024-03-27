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На Украине назвали «шоком» увольнение секретаря СНБО Данилова

УНИАН: увольнение секретаря СНБО Данилова стало шоком для Украины

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Global Look Press

Увольнение Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины стало политическим событием, удивившим и шокирующим общество. Об этом пишет УНИАН.

Так, издание назвало «политическим событием дня в Украине» перестановки Владимира Зеленского.

«Новость об увольнении уже экс-секретаря СНБО Данилова шокировала общество днем. Соответствующие приказы-решения Зеленского появились на президентском сайте. Отметим, что такая кадровая политика — одна из компетенций президента», — говорится в тексте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова с должности. Согласно указу, опубликованному на сайте офиса украинского лидера, на его место назначили главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

После этого Данилов заявил, что ему не стыдно за свою работу на посту на протяжении более четырех лет. Он отметил, что прошедший на посту срок был практически незаметным, а еще процитировал клятву Ночного дозора из книжной и киновселенной Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Ранее Рогов раскрыл причину увольнения Данилова с должности секретаря СНБО.

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