В Совфеде объяснили заявление ФРГ о правомерности отправки войск НАТО на Украину

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Германия «отмежевывается» от воинственной позиции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал позицию аналитиков бундесвера о том, что развертывание войск одной из стран НАТО не сделает весь альянс участником конфликта.

По его словам, в Берлине сочли недостаточным заявить, что не отправят войска на Украину и будут против прямого участия НАТО в конфликте, решив привести юридическое обоснование.

«Главная мысль — НАТО не несет ответственности за одного из своих членов, самостоятельно направившего регулярные войска в зону военного конфликта и подвергшегося ударам в зоне конфликта со стороны одного из его участников. Полагаю, что примерно такая же логика действует в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — написал Пушков.

Парламентарий отметил, что Макрон «в поход собрался, но, судя по всему, попал в просак», поскольку у него слишком мало потенциальных союзников среди стран НАТО.

До этого аналитики немецкого бундестага пришли к выводу, что развертывание на Украине войск одной из стран НАТО сделает ее одну участницей конфликта, однако речи о вовлечении всего военно-политического блока в конфликт не идет, поскольку действия той или иной страны Североатлантического альянса находятся вне рамок заранее согласованной операции НАТО.

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