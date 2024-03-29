Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде объяснили заявление ФРГ о правомерности отправки войск НАТО на Украину

Сенатор Пушков: ФРГ отмежевывается от воинственных планов Макрона по Украине

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Германия «отмежевывается» от воинственной позиции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал позицию аналитиков бундесвера о том, что развертывание войск одной из стран НАТО не сделает весь альянс участником конфликта.

По его словам, в Берлине сочли недостаточным заявить, что не отправят войска на Украину и будут против прямого участия НАТО в конфликте, решив привести юридическое обоснование.

«Главная мысль — НАТО не несет ответственности за одного из своих членов, самостоятельно направившего регулярные войска в зону военного конфликта и подвергшегося ударам в зоне конфликта со стороны одного из его участников. Полагаю, что примерно такая же логика действует в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — написал Пушков.

Парламентарий отметил, что Макрон «в поход собрался, но, судя по всему, попал в просак», поскольку у него слишком мало потенциальных союзников среди стран НАТО.

До этого аналитики немецкого бундестага пришли к выводу, что развертывание на Украине войск одной из стран НАТО сделает ее одну участницей конфликта, однако речи о вовлечении всего военно-политического блока в конфликт не идет, поскольку действия той или иной страны Североатлантического альянса находятся вне рамок заранее согласованной операции НАТО.

Ранее Зеленского раскритиковали за попытки замолчать реальное положение вещей на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами