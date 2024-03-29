Посол РФ раскрыл истинное отношение США к Армении

Соединенные Штаты рассматривают отношения с Арменией в рамках более обширного геополитического противостояния России и США. Об этом в интервью армянскому порталу 24News заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

«К сожалению, мы понимаем, что наши отношения становятся объектом более широкого конфликта, и этого факта не скрывают, например, США… США рассматривают отношения с Арменией в контексте противодействия России и Ирану», — подчеркнул он.

Такое развитие событий, по словам дипломата, является опасным и плохим, оно может нанести ущерб межгосударственным отношениям России и Армении.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что встреча руководства Армении с лидерами Евросоюза и США, которая должна пройти 5 апреля, вызывает у России беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность.

Ранее в Армении высказались о возможном вступлении в Евросоюз.