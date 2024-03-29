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Подоляк рассказал, что Зеленский может убедить Трампа помогать Украине

Подоляк заявил, что Зеленский сможет «уболтать» Трампа для помощи Украине

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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк выразил мнение, что «дар убалтывания» у президента Украины Владимира Зеленского поможет убедить бывшего президента США Дональда Трампа помогать стране, если американский политик победит на выборах. Его слова приводит издание Politico.

Подоляк заявил, что для военно-промышленного комплекса (ВПК) США имеется «коммерческая выгода» от поставок на Украину вооружения.

«Это (поставки оружия и снарядов на Украину. — «Газета.Ru») инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы они не нарушались», — добавил Подоляк.

При этом политик отметил, что если данный подход не сработает, то «дар убалтывания» Зеленского поможет убедить Трампа в целесообразности поставок оружия.

В марте Трамп пообещал, что в случае своей победы на предстоящих выборах президента США он разрешит украинский конфликт через переговоры. Политик заявил, что у него есть план действий, который, по его мнению, может привести к успешному урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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