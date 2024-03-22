Президент Литвы раскрыл, кто в НАТО поддерживает отправку войск на Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что государства восточного фланга НАТО поддерживают идею отправки сухопутных войск на Украину, в отличие от союзников из других регионов. Его слова приводит ТАСС.

«Тенденция такова: страны восточного фланга совершенно нормально, конструктивно и позитивно воспринимают это предложение», — констатировал Науседа.

В то же время он отметил, что некоторые государства, «особенно из южного региона», критически относятся к предложениям отправки солдат на Украину. По его словам, они выбирают направление на деэскалацию конфликта.

Насуеда также подчеркнул, что речь не идет об участии солдат НАТО в боевых действиях, не уточнив целей их пребывания в стране. Президент Литвы заметил, что вопрос не снимается с повестки дня, но консенсуса по нему нет.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил страны Запада, в частности Францию, что отправка любого иностранного военного контингента на Украину чревата серьезными последствиями.

Ранее в НАТО заверили, что готовы к конфликту с Россией.