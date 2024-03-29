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В Кремле анонсировали оперативное заседание Путина с членами Совбеза РФ

Песков: Путин 29 марта созовет оперативное совещание с членами Совбеза России

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 марта, созовет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня Путин продолжает работать в Ново-Огареве», — сказал представитель администрации президента.

Согласно данным Пескова, заседание запланировано на полдень.

Иной дополнительной информации и темы предстоящих переговоров представитель Кремля раскрывать не стал.

«Если президент сам решит озвучить тему, то мы, соответственно, тоже вам это покажем», — заверил Песков.

В начале февраля Путин предложил членам российского Совбеза обсудить проблему минимизации паводков и природных пожаров. Он отметил, что участники совета должны подумать об этом заранее и сделать все возможное для того, чтобы минимизировать последствия стихийных бедствий.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

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