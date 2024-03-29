Песков высказался о безопасности российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может обеспечить безопасность своих спортсменов во Франции во время летних Олимпийских игр.

«По правилам МОК, страна которая проводит Олимпийские игры, ответственна за обеспечение безопасности их участников. Мы прошли это, когда была в Олимпиада в Сочи. Это была большая работа. Сочинская олимпиада была одной из лучших зимних Олимпийских игр в истории», — подчеркнул Песков.

До этого спецслужбы рекомендовали Парижу отменить церемонию открытия Олимпийских игр из-за угрозы теракта.

Уточняется, что нынешний формат речного парада несет большие риски для безопасности и должен быть изменен на так называемый «план Б». При этом министр внутренних дел Пятой республики Жеральд Дарманен в четверг, 28 марта, должен был встретиться с руководством французских спецслужб и обсудить уровень террористической угрозы.

Предполагается, что угрозу церемонии открытия могут представлять террористы-одиночки, которые собираются использовать грузовики, чтобы въезжать в толпы зрителей, или нападать с использованием огнестрельного оружия.

Ранее «Известия» писали, что страны Европы увеличили меры безопасности из-за Олимпийских игр.