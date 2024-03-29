Во Франции могут отменить церемонию открытия Олимпийских игр

Французские спецслужбы рекомендовали Парижу отменить церемонию открытия Летних Олимпийских игр. Об этом сообщает радио Europe 1 со ссылкой на источник в главном управлении внутренней безопасности (DGSI) Франции.

Уточняется, что нынешний формат речного парада несет большие риски для безопасности и должен быть изменен на так называемый «план Б». При этом министр внутренних дел Пятой республики Жеральд Дарманен в четверг, 28 марта, должен был встретиться с руководством французских спецслужб и обсудить уровень террористической угрозы.

Предполагается, что угрозу церемонии открытия могут представлять террористы-одиночки, которые собираются использовать грузовики, чтобы въезжать в толпы зрителей, или нападать с использованием огнестрельного оружия.

До этого Европейская комиссия заявила, что в Европе возросли риски угроз после теракта в «Крокусе».

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».