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Орбан заявил, что Россия не угрожает НАТО

Орбан: Россия не угрожает НАТО, но на Украине нужна буферная зона

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что странам НАТО не угрожает нападение с российской стороны, однако буферная зона на Украине должна остаться. Об этом он заявил в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, передает издание European Voices.

«Нам не угрожает опасность нападения России на страну — участницу НАТО. Россия никогда не согласится на вступление этой страны в НАТО», — заявил Орбан.

По словам венгерского политика, украинцы могут потерять страну если не создадут «буферную зону с гарантиями безопасности».

Украина в конфликте с Россией может потерять еще больше того, что она уже потеряла, поэтому республике необходимо думать не о продолжении военных действий, а о переговорах. По мнению политика, прекратить огонь необходимо и потому, что между Россией и странами Запада «больше нет разумной дискуссии». Шюссель в свою очередь ответил, что немедленное прекращение огня на Украине тут же привело бы к поражению страны. Орбан на это сказал, что республике грозит потеря еще больших территорий.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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