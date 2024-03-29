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Польша и Украина планируют подписать соглашение по безопасности

Премьер Украины Шмыгаль: ожидаем подписания соглашения по безопасности с Польшей

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Shutterstock

Польша и Украина планируют подписание двустороннее соглашения в сфере безопасности. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгал в эфире польского телеканала Polsat.

«Ожидаем подписания подобного соглашения с Польшей», - подчеркнул он, сообщив, что на данный момент Киев заключил уже семь соглашений по безопасности с разными странами НАТО.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина ждет от июльского саммита НАТО в Вашингтоне «сигналов и шагов» по интеграции в военно-политический блок.

До этого большинство членов палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов поддержало 10-летнее соглашение по безопасности с Украиной.

14 марта сенат Франции одобрил соглашение о безопасности с Украиной. Против выступали фракции левых партий, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен воздержалось от голосования.

Ранее Макрона уличили в использовании Украины для победы на выборах в Европарламент.

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