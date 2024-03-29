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Жители Гагаузии встретили президента Санду протестами

Sputnik: Санду встретили протестами во время ее визита в Гагаузию

Президента Молдавии Майю Санду встретили протестами в Гагаузии, куда глава государства направилась на открытие высоковольтной линии электропередачи Вулкэнешты--Кишинев. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Молдова».

«Президент Молдовы Майя Санду сегодня в Гагаузии на церемонии открытия высоковольтной линии электропередачи Вулкэнешты--Кишинев. Пишут, что уже прибыла на место. И даже даёт комментарии прессе, провластной прессе, разумеется», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что Санду пришлось объехать протестующих граждан.

До этого депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский заявлял, что политическая борьба между Россией и Молдавией перешла в максимальную фазу.

По его словам, власти Молдавии также ведут серьезную борьбу с оппозиционными политиками, которые стремятся возобновить отношения с РФ и странами СНГ, ЕАЭС.

Ранее глава Гагаузии потребовала извинений от президента Молдавии.

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