Макрона уличили в использовании Украины для победы на выборах в Европарламент

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал украинский конфликт главной темой на выборах в Европейский парламент. Этим он поставил в сложное политическое положение главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает агентство Bloomberg.

В публикации подчеркнули, что французский лидер представил европейские выборы в июне как борьбу за континент и решающую роль в разрешении ситуации на Украине.

«Макрон изобразил ее [Марин Ле Пен] союзницей российского президента [Владимира Путина]», — отмечается в статье.

В качестве примера в материале привели решение Макрона провести голосование в Национальном собрании (парламенте Франции) по вопросу одобрения соглашения о гарантиях безопасности Украине. Его цель — поставить в тупик Ле Пен.

До этого глава парламентской фракции заявила, что глава государства втягивает Францию в войну.

В феврале Ле Пен сочла неосторожными слова Макрона по поводу возможности направления войск стран Запада на Украину.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.