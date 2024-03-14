Сенат Франции одобрил соглашение о безопасности с Украиной

Сенат (верхняя палата парламента) Франции большинством голосов одобрил подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты заседания.

Отмечается, что договор между Парижем и Киевом одобрили 293 депутата, и всего 22 выступили против него. Вчера же соглашение утвердило национальное собрание, нижняя палата парламента. При этом против его принятия выступали фракции левых партий, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен воздержалось от голосования.

16 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет, которое включает выделение 3 млрд военной помощи Киеву.

После этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что соглашение Франции о предоставлении помощи Украине наносит ущерб ее собственным гражданам. По словам политика, французский лидер пошел на этот шаг без какой бы то ни было озабоченности о дефиците и долгах в стране.

Ранее Макрона уличили в использовании Украины для победы на выборах в Европарламент.