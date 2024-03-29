Рогов раскритиковал слова Кирби о теракте в «Крокус Сити Холле»

Слова представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников являются открытым хамством. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Накануне на пресс-конференции Кирби вспомнил поговорку о продавцах навоза, говоря о чиновниках из России, которые не верят, что полную ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет ИГИЛ (организация запрещена в России).

Рогов вспомнил русские пословицы, которыми охарактеризовал представителя Белого дома.

«Где вороне ни летать, а все навоз клевать... Наряди свинью хоть в серьги, а она все равно в навоз», — сыронизировал общественник.

По его словам, если так пойдет и дальше, то чиновники из Белого дома скоро будут изъясняться ненормативной лексикой.

Рогов высказал мнение, что США находятся в «истеричном состоянии», из-за того, что скоро могут быть представлены доказательства причастности Владимира Зеленского и его окружения к теракту в Подмосковье. Вероятно, в ближайшем будущем Вашингтон захочет ввести санкции против тех, кто ставит под сомнение причастность ИГИЛ к произошедшему, добавил эксперт.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».