Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов раскритиковал слова Кирби о теракте в «Крокус Сити Холле»

Рогов о словах Кирби про «Крокус»: наряди свинью хоть в серьги, а она в навоз

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Слова представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников являются открытым хамством. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Накануне на пресс-конференции Кирби вспомнил поговорку о продавцах навоза, говоря о чиновниках из России, которые не верят, что полную ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет ИГИЛ (организация запрещена в России).

Рогов вспомнил русские пословицы, которыми охарактеризовал представителя Белого дома.

«Где вороне ни летать, а все навоз клевать... Наряди свинью хоть в серьги, а она все равно в навоз», — сыронизировал общественник.

По его словам, если так пойдет и дальше, то чиновники из Белого дома скоро будут изъясняться ненормативной лексикой.

Рогов высказал мнение, что США находятся в «истеричном состоянии», из-за того, что скоро могут быть представлены доказательства причастности Владимира Зеленского и его окружения к теракту в Подмосковье. Вероятно, в ближайшем будущем Вашингтон захочет ввести санкции против тех, кто ставит под сомнение причастность ИГИЛ к произошедшему, добавил эксперт.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами