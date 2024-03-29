Европа находится в «предвоенной» эпохе, Европу беспокоит возможность развития «любых сценариев» на фоне ухудшения в сфере безопасности. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью El Pais.

«Больше всего сейчас беспокоит то, что возможен буквально любой сценарий… Мы живем в предвоенное время. Я не преувеличиваю. С каждым днем это становится все более очевидным», — отметил он.

По его мнению, Европа не сталкивалась с таким развитием событий с 1945 года.

В этой связи он призвал западные страны продолжать помощь Киеву в конфликте и отстаивать «сохранение страны (Украины. – прим. ред.) как независимого и целостного государства». Премьер Польши не исключил затягивания конфликта на Украине. «Возможно, нам придется подумать о войне на Украине в долгосрочной перспективе», — считает он.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия при учете ее интересов готова гарантировать законные интересы Украины в ходе возможных мирных переговоров.

Чтобы понять, как воплотить эти принципы в жизнь, необходимо сесть за стол переговоров, подчеркнул Лавров. При этом он отверг «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского как непригодную. По словам министра, важно тщательно разобрать существующие проблемы в сфере безопасности, признать реалии на земле и гарантировать законные интересы безопасности Российской Федерации.

Ранее стало известно, сколько США потратили на помощь Украине.