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Зеленский признал, что Украина проиграет без помощи США

Президент Зеленский допустил поражение Киева в конфликте из-за потери артиллерии

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его страна проиграет в конфликте, если не получит помощь от США. Таким мнением он поделился в интервью американскому телеканалу CBS News.

В ходе интервью украинскому лидеру задали вопрос, придерживается ли он еще высказанного месяц назад мнения, что без выделения США нового пакета помощи Киев проиграет. «Это правда», — ответил Зеленский.

Он отметил, что у Украины уже почти не осталось артиллерии. «Россия использует это (задержку американской помощи. — «Газета.Ru») на 100%. Не на 50%, а на 100%», — добавил глава государства.

27 марта конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс заявил в эфире телеканала Fox Business, что Соединенные Штаты не окажут помощь Киеву, пока не обезопасят свои границы.

В этот же день глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что Киев рассчитывает получить в марте этого года рекордную помощь от Запада в размере $9 млрд.

Ранее стало известно о новом пакете военной помощи Украине.

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