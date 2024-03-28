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В Кремле ответили, поедет ли Путин на саммит G20

Песков: вопрос о поездке Путина на саммит G20 в Бразилии пока не рассматривался

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Вопрос о поездке президента Российской Федерации Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии пока не рассматривался. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Эти вопросы пока не рассматривались», — заявил Песков.

28 марта президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что возможное приглашение Путина на саммит G20 в Бразилии следует обсудить с другими участниками содружества.

Девятнадцатая встреча глав государств G20 пройдет с 18 по 19 ноября 2024 года в Рио-де-Жанейро.

19 марта Путин объявил дату саммита ЕАЭС в России. Российский лидер заявил, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая 2024 года.

Ранее Путин попросил проработать вопросы государственно-частного партнерства в туризме.

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