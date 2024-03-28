Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что вопросы безопасности в новых регионах РФ будут решены

Путин: задачи обеспечения безопасности в новых регионах РФ будут решены

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ решит задачи с обеспечением безопасности в новых регионах. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Сейчас во всех этих регионах стоит вопрос безопасности… Мы все свои задачи решим», — сказал Путин на встрече по поводу создания круглогодичных морских курортов.

При этом, по мнению президента, планы по созданию курортов нужно прорабатывать уже сейчас, чтобы начать их реализацию, когда позволит обстановка.

18 марта Путин допустил появление на Украине «санитарной зоны», отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России.

Позднее в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории.

Подробнее о том, как политологи и эксперты представляют себе создание «санитарной зоны» и ее роль в защите российских границ, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали лучший сценарий окончания СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами