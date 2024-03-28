Путин заявил, что вопросы безопасности в новых регионах РФ будут решены

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ решит задачи с обеспечением безопасности в новых регионах. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Сейчас во всех этих регионах стоит вопрос безопасности… Мы все свои задачи решим», — сказал Путин на встрече по поводу создания круглогодичных морских курортов.

При этом, по мнению президента, планы по созданию курортов нужно прорабатывать уже сейчас, чтобы начать их реализацию, когда позволит обстановка.

18 марта Путин допустил появление на Украине «санитарной зоны», отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России.

Позднее в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории.

Подробнее о том, как политологи и эксперты представляют себе создание «санитарной зоны» и ее роль в защите российских границ, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали лучший сценарий окончания СВО.