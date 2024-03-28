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Союзники по НАТО продолжат укреплять оборону Украины

Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу после ударов по стране

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Состоялась внеочередная встреча Совета НАТО-Украина по поводу нанесения Вооруженными силами (ВС) России ракетных ударов по объектам критически важной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает украинская миссия в Североатлантическом альянсе в социальной сети X.

«Созвано внеочередное заседание Совета НАТО — Украина», — говорится в публикации.

Уточняется, что инициатива созыва совещания принадлежала Киеву. Сами переговоры прошли в штаб-квартире военно-политического блока на уровне послов альянса.

Накануне глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине, а также призвал создавать больше трудностей для Москвы. Он отметил, что ВСУ нуждаются «практически во всем».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Турции предрекли, что конфликт на Украине может перерасти в столкновение РФ и НАТО.

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