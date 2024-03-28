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В Палестине утвердили состав нового правительства

Аббас утвердил состав нового правительства Палестины под руководством Мустафы

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Lisi Niesner/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства. Его возглавит Мухаммед Мустафа, передает агентство WAFA.

Мустафа уже представил Аббасу программу реформ, которые планирует реализовать в ближайшее время. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) ознакомился с документами и подписал указ об утверждении нового правительства.

По данным агентства, чиновников приведут к присяге в воскресенье, 31 марта. Мустафа займет сразу две должности: премьер-министра и главы МИД Палестины.

До этого в ПНА анонсировали формирование нового правительства. Источник в канцелярии первоначально заявил, что присяга состоится 7 апреля.

Накануне движение ХАМАС и ряд других палестинских фракций выступили против нового кабмина Палестины.

В конце февраля президент Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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