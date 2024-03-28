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Лавров заявил, что реакция Израиля на теракт ХАМАС является непропорциональной

Лавров: США понимают, что реакция Израиля на теракт 7 октября непропорциональна

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Реакция Израиля на нападение боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года является непропорциональной, что теперь начинают понимать США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия», передает ТАСС.

«Сейчас Соединенные Штаты понимают, что реакция Израиля на теракт 7 октября прошлого года, который был осуществлен ХАМАС, который мы категорически осудили, что реакция Израиля на это является абсолютно непропорциональной...» — сказал Лавров.

По его словам, действия Израиля в данный момент можно оценить как «запрещенное международным правом коллективное наказание палестинского народа». Он считает, что израильская армия абсолютно сознательно подвергает бомбардировкам гражданские объекты и неизбирательно применяет летальное оружие.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС не стоит полагаться на давление мирового сообщества на страну.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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