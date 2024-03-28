В Совфеде отреагировали на материал NYT об опасениях США при передаче данных о теракте

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что недонесение информации американскими спецслужбами о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле» делает Вашингтон соучастником преступления. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал данные газеты The New York Times о том, что спецслужбы США не передали России имевшуюся у них информацию о готовящемся теракте, боясь раскрыть свои источники.

По словам сенатора, «недонесение информации» о готовящемся преступлении делает США его соучастником.

«То есть если американцы знали детали готовящегося теракта в «Крокусе», но не передали их российским спецслужбам, то стали, по сути, соучастниками как минимум этого преступления», — заявил Джабаров.

Парламентарий подчеркнул, что у российской стороны есть подозрения, что Соединенные Штаты не только обладали дополнительными данными, но и принимали участие в подготовке преступления вместе со специальными службами Украины и Великобритании. Они взяли на себя «тяжкий грех», и это рано или поздно всплывет на поверхность, подытожил он.

В материале NYT отмечается, что «враждебные отношения Москвы и Вашингтона» не позволили чиновникам США передать информацию о плане террористов сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах их получения.

Ранее в Турции усомнились, что теракт в «Крокусе» совершен без поддержки иностранных спецслужб.