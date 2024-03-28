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В Турции усомнились, что теракт в «Крокусе» совершен без поддержки иностранных спецслужб

В Турции заявили, что теракт в «Крокусе» не обошелся без зарубежных спецслужб

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» не мог быть совершен без поддержки иностранной разведки. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV.

«Очевидно, что совершить такую профессиональную акцию без поддержки разведки какого-либо государства невозможно. У подобных акций всегда есть спонсоры», — заявил Челик.

По его словам, существуют лобби, которые хотят продолжения конфликта на Украине. Челик также заверил, что спецслужбы Турции и России взаимодействуют по вопросам, связанным с противодействием терроризму.

Ранее глава Совета безопасности Николай Патрушев и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявили президенту РФ Владимиру Путину, что связывают Украину, США и Великобританию с терактом в «Крокус Сити Холле». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Ранее журналист из США напомнил про «план НАТО» по использованию террористов.

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