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Путин созвонился с президентом ЮАР

Путин обсудил с президентом ЮАР мирное разрешение конфликта на Украине

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирилом Рамафозой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале разговора Рамафоза принес соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». После этого лидеры стран приступили к диалогу на темы, касающиеся сотрудничества РФ и ЮАР в разных сферах.

«Высказано удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Обсужден ряд вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

Помимо этого, президент ЮАР и Путин затронули тему взаимодействия в рамках БРИКС, а также обсудили мирную инициативу республики по урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что РФ готова к предметному разговору о дипломатическом разрешении ситуации.

До этого Путину звонил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который высоко оценил работу российских врачей и эпидемиологов в вопросе ликвидации в Конго вспышки инфекционных заболеваний.

Ранее генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить Вьетнам.

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