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На Западе всерьез рассматривают «кошмарный сценарий» падения Киева

The Times: на Западе всерьез рассматривают вариант падения Киева

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Западные политики всерьез рассматривают «кошмарный сценарий» отступления ВСУ и поражения Киева, разрабатывая план на случай краха армии Украины, лишенной вооружения и боеприпасов. Об этом пишет обозреватель The Times Иэн Мартин.

«События заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе разрабатывать план катастрофического краха украинских войск, лишенных необходимого им оружия и боеприпасов», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что несмотря на распространенную точку зрения о вероятности «заморозки конфликта», на фронте продолжается ожесточенная борьба. В ходе противостояния существует серьезный риск оттеснения ВСУ и возникновения кризиса, который затмит предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, говорится в тексте.

Автор отмечает, что успехи России на Украине будут иметь роковые последствия, которые поставят Запад, где наблюдается явный раскол, перед рядом проблем, среди которых возможная отправка войск Североатлантического альянса в республику.

До этого бывший спичрайтер президента Джорджа Буша – младшего Марк Тиссен в материале для газеты The Washington Post писал, что без поддержки Вашингтона в адрес Украины, ВСУ не удастся остановить продвижение российских войск в сторону Киева.

Ранее на Западе нашли виновного в неспособности ВСУ держать оборону.

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