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На Западе нашли виновного в неспособности ВСУ держать оборону

The Economist: Зеленский виновен в неспособности ВСУ держать оборону

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Liesa Johannssen/Reuters

В неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести оборону против наступления армии России виноват Владимир Зеленский. Об этом пишет The Economist.

«Нет у Зеленского и особых оправданий задержкам со строительством оборонительных укреплений — особенно после того, как минувшим летом русские показали, что преимущество имеет обороняющаяся сторона с хорошо подготовленными позициями», — говорится в тексте.

Авторы материала напомнили, что о строительстве укреплений с привлечением инженерных войск и гражданских подрядчиков Зеленский сообщил только в ноябре прошлого года.

По мнению авторов издания, на Украине не имеют права перекладывать вину исключительно на страны Запада за неспособность противостоять наступлению России, поскольку сами к нему не готовились. В частности, Киев не смог набрать новых солдат в ряды ВСУ, а также обеспечить укрытиями их позиции, отмечает Economist.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что войска вынуждены отступать со своих позиций на фронте, поскольку оказываются бессильны против применения ВС РФ планирующих авиабомб в конфликте на Украине.

Министр подчеркнул, что такие бомбы «просто падают на головы» солдат. По его словам, единственный способ им противостоять – укреплять систему ПВО. В этой связи Кулеба еще раз попросил у Запада соответствующие системы противовоздушной обороны.

Ранее на Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось».

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