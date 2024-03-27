В США напомнили про план НАТО по использованию террористов

Американский журналист Алекс Джонс, комментируя теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», напомнил в эфире RT, что НАТО всегда имело план по использованию террористов.

Он пояснил, что в 1950—1980-е годы у Североатлантического альянса был план под названием «Операция «Гладио». Его частично рассекретили, отметил Джонс.

По его словам, согласно данному плану, «если Россия начнет выигрывать в любом типе конфликта в Европе, [агентурные] сети, остающиеся у нее в тылу», будут совершать теракты — «чтобы обвинять в происходящем русских, чтобы обратить против них общественное мнение». Как рассказал журналист, он проводил исследования насчет альянса и его политики, и, согласно военной доктрине НАТО, когда этот военный блок «проигрывает войну (а Россия сейчас борется именно с НАТО), он переходит к асимметричным боевым действиям и терроризму».

До этого директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что теракт, произошедший в «Крокусе», был совершен с целью расшатать ситуацию в РФ.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.