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Экономист: России пора перестать обслуживать внешний долг

Экономист Ведута: Россия не должна обслуживать долги перед Западом

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Shutterstock

Несмотря на санкционное давление со стороны Запада, Россия продолжает обслуживать внешний долг, однако пора перестать это делать. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказала завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута.

«Почему мы должны платить им дивиденды? В свое время они приобрели наши активы благодаря тому, что нарисовали пустые доллары, с которыми они ведут себя, честно говоря, по-свински: захотели — дали, захотели — забрали, захотели — просто сняли у нас их со всех депозитов. Раз у вас такие доллары, значит, и мы вам прекращаем платить любые дивиденды», — сказала Ведута.

Она также подчеркнула, что Россия должна встать на путь самостоятельного управления экономикой и не обращать внимание на рекомендации западных структур.

По ее мнению, именно Россия сегодня должна продемонстрировать движение вперед, которое обеспечит стране выход «на магистраль процветания нашей цивилизации».

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