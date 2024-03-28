Экономист: России пора перестать обслуживать внешний долг

Несмотря на санкционное давление со стороны Запада, Россия продолжает обслуживать внешний долг, однако пора перестать это делать. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказала завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута.

«Почему мы должны платить им дивиденды? В свое время они приобрели наши активы благодаря тому, что нарисовали пустые доллары, с которыми они ведут себя, честно говоря, по-свински: захотели — дали, захотели — забрали, захотели — просто сняли у нас их со всех депозитов. Раз у вас такие доллары, значит, и мы вам прекращаем платить любые дивиденды», — сказала Ведута.

Она также подчеркнула, что Россия должна встать на путь самостоятельного управления экономикой и не обращать внимание на рекомендации западных структур.

По ее мнению, именно Россия сегодня должна продемонстрировать движение вперед, которое обеспечит стране выход «на магистраль процветания нашей цивилизации».

Ранее политолог объяснил важность технологического суверенитета России.