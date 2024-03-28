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Стали известны детали визита Нарышкина в КНДР

Нарышкин обсудил с министром госбезопасности Ли Чхан Дэ сотрудничество РФ и КНДР

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В ходе поездки в Пхеньян директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсудил с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ вопрос углубления сотрудничества между странами. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече главы спецслужб России и КНДР затронули актуальные вопросы международной обстановку, обсудили перспективы углубления «российско-северокорейского взаимодействия в условиях попыток усиления давления» со стороны внешних сил.

Кроме этого, Нарышкин и Ли Чхан Дэ поговорили об обеспечении региональной безопасности, отмечается в материале.

До этого стало известно, что российская делегация во главе с Сергеем Нарышкиным прибыла в столицу КНДР Пхеньян.

Делегация находится в Северной Корее уже третий день. За это время Нарышкин провел переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Также представители РФ встретились с сотрудниками северокорейского министерства государственной безопасности.

В то же время делегация Северной Кореи во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву.

Ранее ракетные испытания КНДР связали с возможными поставками в Россию.

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