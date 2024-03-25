На Украине заявили о преследовании журналистов за критику Зеленского

На Украине начались преследования журналистов со стороны властей за критику в адрес президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет газета Daily Beast со ссылкой на главных редакторов украинских СМИ.

«У нас есть два источника, подтверждающих, что преследование прессы было инициировано нашим руководством, потому что <...> Зеленский чувствует себя оскорбленным любой критикой», — отметила главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.

По ее словам, давление на журналистов началось после того, как они усомнились в решении Зеленского уволить экс-главнокома ВСУ Валерия Залужного.

Она подчеркнула, что после публикации статей, посвященных конфликту между ними, на нее посыпались оскорбления в соцсетях.

Слова Мусаевой подтверждает журналист и основатель украинского проекта «Наши деньги» Юрий Николов, рассказавший об угрозах в свой адрес после публикации статьи о коррупции в минобороны Украины. Украинские правоохранители предупредили его о том, что ему вовсе следует прекратить критиковать Зеленского, рассказал Николов.

25 марта Нардеп Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что политиков, которые будут сомневаться в легитимности Зеленского после истечения его срока, следует считать предателями страны.

Ранее Медведчук объяснил, почему Зеленский боится выборов.