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В ЕП подняли вопрос о причинах блокировки соглашения между РФ и Украиной

ЕП подняли вопрос о причинах блокировки мирного соглашения по Украине

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Jean-Francois Badias/AP

Члены Европейского парламента (ЕП) от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер выступили с вопросом, почему страны Запада в 2022 году заблокировали мирное соглашение по Украине. Об этом пишет «Лента.ру».

В обращении парламентариев говорится, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично признал, что весной позапрошлого года Запад заблокировал соответствующее соглашение.

В связи с этим Вилимский и Майер обратились к Европейской комиссии с вопросами об усилиях Запада по прекращению конфликта на Украине и причинах блокировки соглашений между Киевом и Москвой.

Депутаты задаются вопросом, знала ли ЕК о попытке заключить мирное соглашение. Если да, то какую роль комиссия сыграла в этом процессе, что она сделала для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией — помимо поставок оружия первой.

«Ожидает ли Комиссия, что конфликт будет продлен поставками оружия из ЕС? Если нет, то почему?» — продолжили члены ЕП.

В начале февраля американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина. В ходе беседы глава государства заявил, что вооруженный конфликт мог завершиться еще полтора года назад. Однако в переговоры Москвы и Киева вмешалось британское правительство, о чем говорил даже руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ерундой сообщения о ходе переговоров РФ и Украины в 2022 году.

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