Шольц заявил, что не говорил с Путиным с декабря 2022 года

Последний разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным состоялся в декабре 2022 года. Слова канцлера об этом приводит немецкое издание Maerkische Allgemeine Zeitung.

По словам Шольца, до того они общались с Путиным чаще. Канцлер вспомнил, как он приезжал в Москву незадолго до начала специальной военной операции.

«Вы помните тот вечно длинный стол, за которым мне приходилось сидеть с ним, потому что он беспокоился о коронавирусе? В то время наш разговор длился более четырех часов», — рассказал Шольц.

28 марта Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». По словам канцлера, немецкая разведка не располагала сведениями о планах террористов, однако у американских спецслужб, вероятно, были зацепки.

Ранее Шольц высказался о теракте в «Крокус Сити Холле».