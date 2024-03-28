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Шольц заявил, что не говорил с Путиным с декабря 2022 года

Шольц: наш последний телефонный разговор с Путиным состоялся в декабре 2022 года

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Global Look Press/РИА Новости

Последний разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным состоялся в декабре 2022 года. Слова канцлера об этом приводит немецкое издание Maerkische Allgemeine Zeitung.

По словам Шольца, до того они общались с Путиным чаще. Канцлер вспомнил, как он приезжал в Москву незадолго до начала специальной военной операции.

«Вы помните тот вечно длинный стол, за которым мне приходилось сидеть с ним, потому что он беспокоился о коронавирусе? В то время наш разговор длился более четырех часов», — рассказал Шольц.

28 марта Шольц заявил, что спецслужбы ФРГ не знали о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». По словам канцлера, немецкая разведка не располагала сведениями о планах террористов, однако у американских спецслужб, вероятно, были зацепки.

Ранее Шольц высказался о теракте в «Крокус Сити Холле».

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